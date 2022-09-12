Litgrid: за неделю оптовая цена на электроэнергию снизилась на 29%

Директор Департамента стратегии Litgrid Лютаурас Варанавичюс говорит, что самой важной причиной снижения цен является падение цены на газ.

"В конце августа рынки установили рекорды цен на газ, и газопровод "Северный поток-1" был остановлен на неопределенный срок, но заявление Германии о более быстром, чем планировалось, заполнении европейских газохранилищ имело обратный эффект - цены на газ упали, несмотря на ограничения России на экспорт газа. Это стало основной причиной снижения цен на электроэнергию", - сказал для пресс-релиза Варанавичюс.

Еще одна причина снижения цен — вторую неделю подряд снижается потребление электроэнергии: на предыдущей неделе оно упало на 5%, на прошлой неделе — на 6%, отмечает Litgrid.

На цены также повлияло увеличение производства возобновляемых ресурсов в Литве – производство как на ветряных, так и на гидроэлектростанциях увеличилось за неделю на 8 ГВтч.

Электростанции страны обеспечили 33% потребления электроэнергии в стране. По сравнению с предыдущей неделей ее импорт сократился на 8% до 180 ГВтч, а экспорт сократился на 19% до 35 ГВтч.