По его сообщению, электроэнергия подорожала в связи с тем, что на смену производству на ветряных установках пришла генерация на ТЭС – эта тенденция особенно ярко проявляется в Литве, где количество энергии, произведённой на тепловых электростанциях (ТЭС), выросло в два раза.
В период 20-26 декабря в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 253,7 евро за мегаватт-час, в Латвии она подорожала почти на 57% до 247,5 евро за магаватт-час, а Эстонии цена на нее выросла на 52% до 233,5 евро за мегаватт-час.
Потребление электроэнергии на минувшей неделе в Литве выросло на 2% до 272 гигаватт-часов. Местные электростанции обеспечили 43% потребления электроэнергии в стране.
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