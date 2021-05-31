Litgrid: за неделю электроэнергия в Литве подорожала на 28%

По словам оператора, на минувшей неделе в связи с ростом цен в Шведской южной торговой зоне, и с завершением планового надзора за перемычкой между Литвой и Польшей LitPol Link значительно вырос экспорт из Литвы, а средняя генерация выросла почти на одну десятую. Это и определило рост цен на рынке в Литве.

Потребление электроэнергии в Литве на прошлой сократилось с 219 до 217 гигаватт-часов. Производство электроэнергии в Литве выросло на 9% до 83 гигаватт-часов, а местные электростанции обеспечивали 38% потребления электроэнергии в стране.