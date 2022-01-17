На минувшей неделе в Литве основные объемы выработки электроэнергии пришлись на ветроэлектростанции - генерация на них составила 35% всей местной выработки.

Директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс сказал, что в середине зимы потребление продолжало расти и за неделю увеличилось на 4%. Поэтому увеличивалась выработка и на теплоэлектростанциях - это обусловило рост цен на одну пятую.

Как и на прошлой неделе, межсоединение NordBalt из Швеции в Литву максимально использовалось более 70% времени. Между тем импорт из Финляндии в Эстонию увеличился более чем на треть, а межсоединение EstLink максимально использовалось 74% времени, что обусловило в Эстонии самые низкие цены на электроэнергию по сравнению с другими странами Балтии.

За неделю выработка электроэнергии в Литве увеличилась на 23% до 102 гигаватт-часов.

66% потребности страны в электроэнергии импортировалось - импорт за неделю вырос на 4% до 256 гигаватт-часов. 15% электроэнергии попало в страну из третьих стран, 39% - из Скандинавии через межсоединение NordBalt, 45% было импортировано из Латвии.

Совокупный поток электроэнергии из Литвы увеличился на 71% до 59 гигаватт-часов. Через LitPol Link в Польшу было направлено 99% электроэнергии, а 1% экспортирован в Латвию и Швецию.