На минувшей неделе в Литве основные объемы выработки электроэнергии пришлись на ветроэлектростанции - генерация на них составила 35% всей местной выработки.
Директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс сказал, что в середине зимы потребление продолжало расти и за неделю увеличилось на 4%. Поэтому увеличивалась выработка и на теплоэлектростанциях - это обусловило рост цен на одну пятую.
Как и на прошлой неделе, межсоединение NordBalt из Швеции в Литву максимально использовалось более 70% времени. Между тем импорт из Финляндии в Эстонию увеличился более чем на треть, а межсоединение EstLink максимально использовалось 74% времени, что обусловило в Эстонии самые низкие цены на электроэнергию по сравнению с другими странами Балтии.
За неделю выработка электроэнергии в Литве увеличилась на 23% до 102 гигаватт-часов.
66% потребности страны в электроэнергии импортировалось - импорт за неделю вырос на 4% до 256 гигаватт-часов. 15% электроэнергии попало в страну из третьих стран, 39% - из Скандинавии через межсоединение NordBalt, 45% было импортировано из Латвии.
Совокупный поток электроэнергии из Литвы увеличился на 71% до 59 гигаватт-часов. Через LitPol Link в Польшу было направлено 99% электроэнергии, а 1% экспортирован в Латвию и Швецию.
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