Litgrid: за неделю электроэнергия в Литве подорожала еще на 9%

С 21 по 27 июня в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 85,5 евро за мегаватт-час. В Эстонии цена выросла на 11% до 76,1 евро, а в Латвии она повысилась на 13% до 85,8 евро за мегаватт-час.
Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе выросло с 224 до 227 гигаватт-часов. Местные электростанции обеспечили 41% всей потребленной электроэнергии, в целом в Литве было произведено 92 гигаватт-часов электроэнергии - столько же, сколько и на предыдущей неделе.
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