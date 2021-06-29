Litgrid: за неделю электроэнергия в Литве подорожала еще на 9%

С 21 по 27 июня в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 85,5 евро за мегаватт-час. В Эстонии цена выросла на 11% до 76,1 евро, а в Латвии она повысилась на 13% до 85,8 евро за мегаватт-час.

Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе выросло с 224 до 227 гигаватт-часов. Местные электростанции обеспечили 41% всей потребленной электроэнергии, в целом в Литве было произведено 92 гигаватт-часов электроэнергии - столько же, сколько и на предыдущей неделе.