Litgrid: за неделю цена на электроэнергию выросла на 35%

За период 6-11 октября на бирже Nord Pool в ценовой зоне Латвии электроэнергия стоила 131,7 евро за мегаватт-час, в Эстонии – 128,7 евро за мегаватт-час.
"В первой половине недели ситуация на энергорынке в стране выглядела многообещающей – крупная генерация на ветряных установках в Литве и в регионе определили цены сходные с предыдущей неделей. Однако в четверг внезапно сократилось производство за счет возобновляемых энергоресурсов, нехватку должны были восполнять тепловые электростанции, себестоимость производства электроэнергии на которых сейчас особо велика", – отметил в пресс-релизе директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.
Потребление электроэнергии в Литве сократилось на прошлой неделе на 2% до 233 гигаватт-часов, а местные электростанции обеспечили 45% потребления электроэнергии в стране.
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