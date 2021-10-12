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Средняя оптовая рыночная цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделе выросла на 35% до 140,7 евро за мегаватт-час, сообщает оператор передающей системы Litgrid. По его данным, рост цен на электроэнергию обусловлен колебаниями производства электроэнергии в регионе за счет возобновляемых ресурсов, а также высокими ценами на природный газ.
Litgrid: за неделю цена на электроэнергию выросла на 35%
© Shutterstock

За период 6-11 октября на бирже Nord Pool в ценовой зоне Латвии электроэнергия стоила 131,7 евро за мегаватт-час, в Эстонии – 128,7 евро за мегаватт-час.

"В первой половине недели ситуация на энергорынке в стране выглядела многообещающей – крупная генерация на ветряных установках в Литве и в регионе определили цены сходные с предыдущей неделей. Однако в четверг внезапно сократилось производство за счет возобновляемых энергоресурсов, нехватку должны были восполнять тепловые электростанции, себестоимость производства электроэнергии на которых сейчас особо велика", – отметил в пресс-релизе директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

Потребление электроэнергии в Литве сократилось на прошлой неделе на 2% до 233 гигаватт-часов, а местные электростанции обеспечили 45% потребления электроэнергии в стране.

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