Litgrid: за неделю цена на электроэнергию осталась стабильной

В период с 6 по 12 марта оптовая средненедельная цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, выросла на 2 проц. – со 118 до 120 евро/МВтч. Оптовая цена на электроэнергию в Латвии и Эстонии была такой же, как и в Литве.

"На прошлой неделе мы не фиксировали серьезных изменений в потреблении электроэнергии из-за затянувшейся зимы, но наблюдали чрезвычайно высокую ветрогенерацию. В течение всей недели производство ветровой энергии достигло примерно 49 ГВтч, только лишь в среду ветряные электростанции произвели 13 ГВтч. Несмотря на то, что Литва обычно импортирует около двух третей своего потребляемого объема, в прошлую среду местная генерация обеспечила 60 проц. потребностей в электроэнергии. За счет ветра и увеличения выработки тепловой энергии перераспределились импортные потоки.

Например, из Латвии за неделю мы импортировали около 76 ГВтч, что наполовину меньше, чем на предыдущей неделе. Из-за высокой ветрогенерации в Центральной Европе увеличился импорт из Германии через Польшу, хотя обычно Литва экспортирует в сторону Польши", — говорит директор Стратегического отдела Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе, по сравнению с предыдущей неделей, сократилось на 2 проц.: с 231 ГВтч до 227 ГВтч. В Литве местные электростанции обеспечили 4 проц. потребления электроэнергии по стране*. Всего на прошлой неделе в Литве было произведено 93 ГВтч электроэнергии, что на 13 проц. больше, чем на прошлой неделе, когда производство достигло 82 ГВтч, отмечается в пресс-релизе.

На прошлой неделе в Литве самый высокий рост производства электроэнергии был зафиксирован на тепловых электростанциях, где выработка выросла на 74 проц. – с 14 ГВтч до 24 ГВтч, а также значительно увеличилась выработка ветровой энергии ветряными электростанциями: она увеличилась на 17 проц. – с 42 ГВтч до 49 ГВтч. Выработка солнечных электростанций достигла 4 ГВтч, как и неделей ранее, в то время как производство гидроэлектроэнергии сократилось на 28 проц. – с 21 ГВтч до 15 ГВтч. Тепловые электростанции произвели 26 проц. вырабатываемой в Литве электроэнергии, ветряные электростанции – 52 проц., гидроэлектростанции – 16 проц., солнечные электростанции – 4 проц., а другие электростанции – 1 проц.

Согласно экспортно-импортному сальдо, 61 проц. потребности страны в электроэнергии* был импортирован. По сравнению с предыдущей неделей общий объем импорта сократился на 14 проц. – с 208 ГВтч до 178 ГВтч. При дифференциации импорта страны 47 проц. электроэнергии поступили в страну из Скандинавии через соединение NordBalt, 43 проц. – из Латвии, а остальные 10 проц. были импортированы через границу с Польшей.