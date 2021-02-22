Р. Масюлис говорил BNS, что его главная задача - синхронизация, проблемы, связанные с Белорусской АЭС проблемы и подготовка к подключению к сетям мощностей, работающих на энергии солнца и ветра.
Р. Масюлис, лишившийся поста министра транспорта летом 2019 года, в 2014-2016 годах был министром энергетики, а до осени 2014 года возглавлял оператора терминалов углеводородов в Клайпеде Klaipedos nafta – в период его руководства был реализован стратегический проект терминала СПГ.
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