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Оператор электропередающей системы Litgrid во вторник представил бирже электроэнергии Nord Pool предложения о том, как решить проблему алгоритма, который вызывает рекордно высокие цены в Балтийском регионе.
Nord Pool Spot
Nord Pool Spot
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Предложения были представлены на биржу с целью найти решение, которое отражало бы специфику электроэнергетической системы и структуры производства стран Балтии и позволяло избежать так называемого парадоксального отклонения предложений производителей электроэнергии, сообщает Litgrid.

"Обращаясь к оператору биржи Nord Pool, мы надеемся найти подходящие технические решения, которые гарантировали бы, что ситуации, подобные прошлой неделе, когда на бирже была зафиксирована максимально возможная цена и ожидаемое ограничение потребления на рынках стран Балтии, не повторятся", — сказал для пресс-релиза гендиректор Litgrid Рокас Масюлис.

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Исходя из биржевого алгоритма ценообразования, в ряде случаев отклоняются даже предложения более низкой цены. По словам участников рынка, данный парадокс алгоритма приводит к тому, что рекордная цена электроэнергии на бирже формируется за счет очень дорогих производственных мощностей, способных предлагать точное количество недостающей энергии.

В результате вечером в прошлую среду один мегаватт-час электроэнергии продавался в зоне стран Балтии по рекордно высокой цене — 4 тыс. евро.

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