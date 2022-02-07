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Благодаря преобладанию сильного ветра и рекордному производству на ветряных установках в январе в Литве цена на электроэнергию снизилась почти на треть, сообщил оператор электропередающей системы Литвы Litgrid.
Litgrid: в январе цена на электроэнергию в Литве снизилась почти на треть
© DELFI / Andrius Ufartas

По словам директора Стратегического департамента Litgrid Лютаураса Варанавичюса, падение цен обусловил ветряный январь, ветряные установки произвели рекордные почти 200 гигаватт-часов электроэнергии.

"Это стало одной из основных причин, определивших сокращение производства электроэнергии на тепловых электростанциях (...) и падение цен на электроэнергию. Ветер снизил цены и в других странах региона Балтийского моря", – отметил он.

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Варанавичюс также обратил внимание на то, что снижению цен способствовала также и более теплая, чем обычно, погода – средняя температура воздуха в Литве составила 0,2 градуса мороза, поэтому потребление электроэнергии, по сравнению с декабрем, снизилось на 2%.

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Литве в январе, по сравнению с декабрем, снизилась на 31% до 145,9 евро за мегаватт-час. В Латвии она составила 143,8 евро, а в Эстонии – 141,7 евро. За месяц средняя цена на бирже Nord Pool снизилась на 37% и составила 93,3 евро.

Потребление электроэнергии в Литве снизилось на 2% до 1218 гигаватт-часов, производство выросло на 7% до 446 гигаватт-часов, а местные электростанции обеспечили 34% потребления.

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