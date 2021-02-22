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Благодаря потеплению и сокращению спроса на минувшей неделе оптовые рыночные цены на электроэнергию в Литве снизилась на одну десятую до 62,8 евро за мегаватт-час, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid.
Litgrid: в связи с потеплением электроэнергия в Литве подешевела
© Shutterstock

По данным Litgrid, оптовые цены на электроэнергию снижались во всем регионе – в Латвии и Эстонии цены на прошлой неделе также снизились на 10%.

"Рост температуры снизил спрос во всем регионе, а значительное снижение цен обусловило увеличение экспортных потоков в Балтийские страны через перемычки NordBalt и EstLink", – отметил в пресс-релизе глава Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

На минувшей неделе потребление электроэнергии в Литве снизилось на 2% до 286 гигаватт-часов. Производство электроэнергии в стране сократилось на 26%, местное производство обеспечивало 31% потребления.

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