Litgrid: в связи с потеплением электроэнергия в Литве подешевела

По данным Litgrid, оптовые цены на электроэнергию снижались во всем регионе – в Латвии и Эстонии цены на прошлой неделе также снизились на 10%.

"Рост температуры снизил спрос во всем регионе, а значительное снижение цен обусловило увеличение экспортных потоков в Балтийские страны через перемычки NordBalt и EstLink", – отметил в пресс-релизе глава Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

На минувшей неделе потребление электроэнергии в Литве снизилось на 2% до 286 гигаватт-часов. Производство электроэнергии в стране сократилось на 26%, местное производство обеспечивало 31% потребления.