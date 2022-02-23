Litgrid: в прошлом году потребление электроэнергии в Литве было самым высоким за 30 лет

40% потребленной электроэнергии составила электроэнергия, произведенная в Литве. Однако это меньше, чем в 2020 году, когда страна выработала 46% электроэнергии.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис говорит, что в связи с ростом потребности в электроэнергии Литве необходимо как можно скорее наращивать местные мощности выработки.

"Рекордное потребление электроэнергии в прошлом году говорит о восстановлении нашей экономики после пандемии, однако сами мы производим меньше половины своей потребности в электроэнергии. Поэтому все наши усилия должны быть направлены на одну цель - стремительное наращивание местной выработки электроэнергии", - сказал Крейвис для пресс-релиза.

Директор Департамента управления системой Litgrid Донатас Мателёнис говорит, что экономика восстанавливалась, потому что росли рынки промышленности, сельского хозяйства и электромобилей, поэтому в 2021 году нужно было больше электроэнергии.

Общая потребность в электроэнергии в 2021 году в Литве составляла 13,7 тераватт-часа и была на 5,3% больше, чем год назад.

Потребление населением за год увеличилось на 11,5% до 3,4 тераватт-часа, в промышленности - на 6% до 4,5 тераватт-часа, в секторе услуг и других потребительских секторах - на 7,4% до 3,6 тераватт-часа, транспортными компаниями - на 13%.