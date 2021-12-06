На это повлияло и то, что 41% всей произведенной в Литве электроэнергии составило производство на ветряных установках, сообщила Litgrid.

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Литве в ноябре, по сравнению с октябрем, выросла на 17% до 128 евро за мегаватт-час. В Латвии она составила 125 евро, а в Эстонии – 117 евро. За месяц средняя цена на бирже Nord Pool снизилась на треть и составила 84 евро.

Потребление электроэнергии в Литве выросло на 3% до 1083 гигаватт-часов, производство снизилось на 9%, а местные электростанции обеспечили 31% потребления.