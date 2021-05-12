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Потребление электроэнергии в Литве в первом квартале нынешнего года составило 3049,3 гигаватт-часа – на 7,9% больше, чем за такой же период прошлого года.
Litgrid: в Литве за год заметно возросло потребление электроэнергии
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Это самый большой объем электроэнергии, потребленный за один квартал в течение последнего десятилетия, утверждает оператор электропередающей системы Litgrid.

Как сообщает компания, это вызвано не только более прохладной погодой нынешней зимой, но и оживлением экономики.

"Потребление росло почти во всех сферах, особенно позитивно настраивает то, что и в промышленности потребление выросло на 2,7%. Потребление в секторе услуг в первом квартале было меньше", - сказал для пресс-релиза директор Департамента управления системой Litgrid Донатас Мателёнис.

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В промышленности потребление электричества возросло на 2,7% до 1121,3 гигаватт-часа, в в секторе услуг и другими потребителями - уменьшилось на 0,9% до 913,5 гигаватт-часа, а потребление населением возросло на 26,5% до 913,2 гигаватт-часа.

Общая потребность в электроэнергии в январе-марте составляла 3620 гигаватт-часов - на 5,1% больше, чем год назад.

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