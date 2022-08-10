Litgrid: в Литве в этом году производство электроэнергии снизилось на 17,5%

68% всей электроэнергии, произведенной в Литве -0,650 ТВтч - было произведено из возобновляемых источников энергии, что на 19% больше, чем в прошлом году. Директор Департамента управления системой Litgrid Донатас Мателёнис отметил, что этот рост обусловлен быстрым развитием солнечных электростанций.
Ветряные электростанции в этом году выработали на 19,3% больше электроэнергии, гидроэлектростанции - на 23,3%, а солнечные электростанции - на 60,4%.
Теплоэлектростанции произвели во втором квартале на 55,6% меньше - 0,199 ТВтч, а электростанции, работающие на сжигании отхдов - на 1,4% до 0,014 ТВтч.
Общий спрос на электроэнергию в апреле-июне составил 3,02 ТВтч – на 4,9% меньше, чем год назад. Между тем, конечное потребление электроэнергии в стране составило 2,74 ТВтч - на 2,8% меньше.
Потребление электроэнергии жителями в этом году снизилось на на 0,3% до 0,830 ТВтч, промышленное потребление – на 9,9% до 0,980 ТВтч, потребление сельского хозяйства – на 9,4% до 0,055 ТВтч. Потребление сектора услуг и других потребителей выросло на 4,6% до 0,855 ТВтч.
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