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Средняя оптовая цена на электроэнергию на рынке в Литве на минувшей неделе, по сравнению с предыдущей, выросла на 11%, сообщил оператор электропередающей системы Litgrid. Стоимость электроэнергии в стране растит третью неделю подряд.
Litgrid: в Литве продолжает расти оптовая цена на электроэнергию
© DELFI / Andrius Ufartas

С 31 мая по 7 июня электроэнергия в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool стоила 66,8 евро за мегаватт-час. Такая высокая цена в Литве в последний раз была в феврале, тогда она достигла предела в 69,5 евро за мегаватт-час.

Litgrid отмечает, что в Литве рост цен в начале июня обусловлен сократившимся почти на две трети производством электроэнергии на ветряных установках, а также ограничением пропускной способности ЛЭП из южной шведской зоны.

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На минувшей неделе цена на электроэнергию в Эстонии выросла на 16% до 61,3 евро, а в Латвии она выросла на 18% до 62,4 евро за мегаватт-час.

Потребление электроэнергии в Литве на минувшей неделе выросло незначительно – с 217 до 219 гигаватт-часов. Местные электростанции обеспечивали 27% потребления в стране.

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