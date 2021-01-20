Litgrid: в Литве – новый пик потребления электроэнергии

18 января в период между 10 и 11 часами совокупное потребление электроэнергии в Литве достигло 2075 мегаватт-часов. Это самый высокий показатель с 1992 года.
"Главный фактор - зимние морозы, каких не было пару лет", - сказал для пресс-релиза глава Центра управления системой Litgrid Гедрюс Радвила.
По его словам, в контексте пандемии это настраивает позитивно, так как показывает, что экономика страны остается устойчивой.
В пиковое время потребления электроэнергии 39% ее было выработано в Литве, 34% - импортировано из Швеции, 14% - из Польши, 8% - из Латвии, 5% - из Калининградской области России.
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