"Litgrid ": в феврале средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве составляла 115 евро за мегаватт-час

В феврале средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве составляла 115 евро/МВтч, что на 11 проц. выше, чем в январе (103 евро/МВтч).

По словам директора Стратегического департамента "Litgrid" Лютаураса Варанавичюса, несмотря на то что последний месяц зимы был относительно теплым, цены незначительно выросли из-за сокращения производства электроэнергии гидроэлектростанциями и пришедших им на смену более дорогих теплоэлектростанций.

"Закончился февраль и можем сказать, что опасения не подтвердились и прошедшая зима была гораздо теплее. Несмотря на декабрьские заморозки, средние температуры в январе и феврале были значительно выше средних показателей за многие годы. Благодаря хорошей подготовке и снижению спроса, Европе зимой хватило газа, и цена на него последовательно снижалась с начала этого года.

Однако в феврале во всем регионе значительно снизилась выработка гидроэлектростанций, которую пришлось заменить выработкой электростанций, работающих на ископаемом топливе. В странах Балтии крупнейшие гидроэлектростанции находятся в Латвии, в январе они произвели около 630 ГВтч электроэнергии, а в феврале их выработка снизилась до 370 ГВтч. Для сравнения, все страны Балтии в феврале потребили около 2000 ГВтч, поэтому рижским ТЭС пришлось значительно увеличить выработку. Несмотря на то, что издержки теплоэлектростанций сократились из-за подешевевшего природного газа, в феврале подорожали разрешения на выброс загрязняющих веществ – их цена превысила символический порог в 100 евро/тCO2. Это и привело к незначительному росту цены на электроэнергию в течение месяца", — говорит Л. Варанавичюс.

Потребление электроэнергии в Литве в прошлом месяце достигло примерно 935 ГВтч, что на 15 проц. меньше, чем в январе, когда потребление составляло 1106 ГВтч, но и дней в январе было больше – на 3. А по сравнению с февралем 2022 г., когда потребление составило 1050 ГВтч, в этом году потребление сократилось примерно на 11 проц.