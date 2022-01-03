Litgrid: в декабре цена на электроэнергию в Литве впервые превысила 200 евро

Глава Отдела по стратегии и исследованиям компании Litgrid Рамунас Бикулчюс сообщил, что на рост цен повлияла холодная погода, а также возросшее потребление и ремонт теплоэлектростанций во всех странах Балтии. Поэтому часовые цены в Литве 7 декабря достигли 1000 евро за магаватт-час.

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Литве в декабре, по сравнению с ноябрем, выросла на 66% до 212 евро за мегаватт-час. В Латвии она составила 207 евро, а в Эстонии – 202 евро. За месяц средняя цена на бирже Nord Pool выросла на 75% и составила 147 евро (самая высокая с 1996 года).

Потребление электроэнергии в Литве выросло на 15% до 1245 гигаватт-часов, производство - на 13%, а местные электростанции обеспечили 31% потребления.