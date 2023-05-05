Litgrid: в апреле электроэнергия на рынке была самой дешевой с мая 2021 года

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве в апреле составила 67 евро/МВтч. Это на 24 проц. ниже мартовской цены в 89 евро/МВтч.

По словам директора Стратегического департамента Litgrid Лютаураса Варанавичюса, на снижение цен повлияло сокращение потребления, увеличение производства на латвийских гидроэлектростанциях из-за весенних паводков, и местные электростанции, работающие на основе возобновляемых источников энергии.

"Средняя апрельская цена на электроэнергию была самой низкой с мая 2021 года, когда оптовые цены на электроэнергию составляли около 50 евро/МВтч. На цены в Балтийском регионе сильно повлияли весенние паводки, благодаря которым гидроэлектростанции произвели большое количество дешевой энергии.

Латвия, благодаря своим мощным гидроэлектростанциям, за месяц произвела целых 900 ГВтч, хотя объем потребления самими латышами составил всего лишь около 500 ГВтч. Поэтому неудивительно, что основная доля импорта в Литву пришлась на Латвию. Также существенное влияние на цены оказали ветряные и солнечные электростанции. И несмотря на то, что апрельское производство ветровой энергии в Литве было ниже мартовского, оно составило около 42% местного производства – 166 ГВтч. А солнечные электростанции несколько раз били почасовые рекорды выработки и за месяц сгенерировали около 51 ГВтч. В последнее воскресенье месяца, когда в регионе усилился ветер и солнце светило по 14-16 часов, цена на электроэнергию в Литве была отрицательной и составила -0,92 евро/МВтч", – сказал Варанавичюс.

По его словам, важным событием для рынка стало успешное испытание работы изолированной электросети, которое компания Litgrid провела 22 апреля.

В апреле цены на электроэнергию в других странах Балтии снижались такими же темпами, как и в Литве. В Латвии и Эстонии они составили 66 евро/МВтч. Цены на электроэнергию также снизились в Швеции и Финляндии – там они составили примерно 60-65 евро/МВтч. В Западной Европе существенных ценовых изменений не произошло, они остались такими же, как и месяцем ранее: в Германии апрельская цена на электроэнергию составила 101 евро/МВтч, во Франции – 106 евро/МВтч, а в Польше – 122 евро/МВтч, что почти вдвое дороже, чем в Литве.

Объем потребления электроэнергии в Литве в прошлом месяце, по предварительным данным, составил 903 ГВтч, что на 7% ниже мартовского объема в 966 ГВтч. При сравнении среднечасового потребления, в апреле объем потребления был на 3% ниже, чем в марте. По сравнению с апрелем 2022 г., когда потребление достигло 1021 ГВтч, в этом году в апреле объем потребления электроэнергии в Литве сократился на 12%.

Производство электроэнергии в Литве за месяц сократилось на 16%, а местные электростанции обеспечили 36% от общего объема потребления электроэнергии в стране. Совокупный апрельский объем произведенной в Литве электроэнергии составил примерно около 320 ГВтч.

Совокупный поток импорта составил 64% от объема потребления электроэнергии в стране.