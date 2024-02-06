Litgrid: средняя оптовая цена на электроэнергию в январе выросла на 32%

"Из-за морозов значительно выросло потребление электроэнергии в странах Северной Европы, а в Литве мы зафиксировали рекорд почасового потребления. Он был достигнут 8 января в 9 часов утра и, по предварительным данным, составил 2280 МВт. В связи с ростом потребления во всем регионе и поломок на электростанции в Финляндии почасовые цены на электроэнергию 5 января подскочили даже до 1896 евро/МВтч. В Литве в тот день также фиксировались чрезвычайно высокие цены, за один час достигли предела почти в 1500 евро/МВтч", – цитируется в пресс-релизе руководитель отдела по развития рынка Litgrid Айсте Красаускене.
По словам представителя компании, поломку соединения EstLink 2 в январе компенсировали действующие в Литве ветряные электростанции.
"За январь ветряные электростанции произвели целых 374 ГВтч электроэнергии — на 5 ГВтч больше по сравнению с рекордным октябрем 2023 года. Выработка ветряными электростанциями в месяц составила более половины всей электроэнергии, выработанной в Литве. Столь высокий уровень производства в значительной степени способствовал относительно низким ценам на электроэнергию в конце месяца. Из-за поломки эстонско-финского соединения EstLink 2 можно было ожидать нового скачка цен, но он был в значительной степени компенсирован электроэнергией, производимой ветряными электростанциями в Литве", – говорит А. Красаускене.
По данным Litgrid, цена на электроэнергию в Латвии в январе была почти такой же, как в Литве, а в Эстонии она была самой высокой в регионе и составила 126,5 евро/МВтч.
Потребление электроэнергии в Литве в прошлом месяце по предварительным данным составило 1220 ГВтч. По сравнению с декабрем среднемесячное потребление электроэнергии выросло на 7 проц.
По данным компании, всего в Литве за январь было произведено 699 ГВтч электроэнергии – на 16 проц. больше, чем в декабре, когда выработка составила 601 ГВтч. Местные электростанции обеспечили 57 проц. потребления электроэнергии в стране*.
Согласно анализу предварительных данных о производстве в Литве, больше всего электроэнергии в январе выработали ветровые электростанции – около 53 проц. от общего объема отечественного производства. По сравнению с декабрем, их выработка увеличилась на 22 проц. – с 307 ГВтч до 374 ГВтч.
Также на 19 проц. увеличилась выработка электроэнергии теплоэлектростанциями, подключенными к сети передачи, – со 145 ГВтч до 173 ГВтч за месяц.
Выработка гидроэлектростанциями осталась на уровне декабрьской – около 80 ГВтч. Выработка другими электростанциями была аналогичной – она сохранилась на уровне около 60 ГВтч. Солнечные электростанции, производившие и без того мало электроэнергии, сгенерировали еще на четверть меньше – их выработка упала с 8 ГВтч в декабре до 6 ГВтч в январе.
Общий поток импорта составил 51 проц. от общего объема потребления в стране. Импорт в Литву составил 816 ГВтч, по сравнению с декабрьскими данными, он вырос на 3 проц. с 790 ГВтч.
В январе импорт из Скандинавии через соединение NordBalt составил 57 проц., из Латвии – 20 проц., а 23 проц. было импортировано из Польши. Январский экспорт, по сравнению с декабрем, вырос на 60 проц. – со 121 ГВтч до 194 ГВтч. Наибольшая доля экспорта была направлена в Латвию – 61 проц., еще 38 проц. – в Польшу, а оставшийся 1 проц. – в Швецию.