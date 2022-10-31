Litgrid: средняя цена на электроэнергию в Литве за неделю снизилась на 25%

С 24 по 30 октября снижение цены на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool было вызвано удешевлением газа на международных рынках, сообщила компания по передаче электроэнергии Litgrid.

"В конце октября газ на виртуальных торговых площадках голландской TTF стоил около 30 евро за МВтч по сравнению с ценой в 200 евро в сентябре. Пока кажется, что такие низкие цены на газ — это всего лишь краткосрочная тенденция, связанная с более быстрым, чем планировалось, заполнением европейских газохранилищ и снижением спроса на газ", — отметил руководитель отдела стратегии и исследований Litgrid Рамунас Бикульчюс в пресс-релизе компании.

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Оптовая цена на электроэнергию в Латвии была такой же, как и в Литве, а в Эстонии она составляла 139 евро.

По данным Litgrid, на прошлой неделе в Литве было потреблено 211 гигаватт-часов (ГВтч) электроэнергии - на 1% больше, чем неделю назад.

Импорт электроэнергии вырос на 13% до 179 ГВтч, 59% импортируемой электроэнергии поступило из Скандинавии в Литву по соединению NordBalt, 23% было импортировано из Латвии, 18% - из Польши.

Общий поток электроэнергии из Литвы увеличился более чем в два раза и составил 21 ГВтч. Через перемычку LitPol Link 80% экспортируемой Литвой электроэнергии было направлено в Польшу, а остальные 20% - экспортированы в Латвию.