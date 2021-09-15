Litgrid сократила пропускную способность перемычки ЛЭП Литвы с Беларусью

Литовская компания передачи электроэнергии Litgrid в среду снизила максимальную пропускную способность на литовско-белорусских соединениях. Это означает, что до тех пор, пока не будет достигнуто новое трехстороннее соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией, Литва будет руководствоваться собственными правилами торговли.

Ренатас Поцюс, являющийся председателем Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ), ранее заявлял BNS, что объем торговли Латвии с Россией в таком случае должен сократиться примерно до 320 мегаватт.

По его словам, устанавливаемые мощности обеспечивают безопасное и надежное электроснабжение и предотвращают коммерческую торговлю с Беларусью, кроме того, определяют справедливые мощности на перемычках в странах Балтии.

До сих пор Латвия и Эстония торговали электроэнергией с Россией по неутвержденной Литвой методике. Должностные лица Литвы убеждены, что электроэнергия с БелАЭС поступает в Литву через Латвию, что нарушает так называемый «антиостровецкий» закон. Латвия утверждает, что торгует только российской электроэнергией.

По данным источников BNS, самой недовольной новыми правилами Литвы является Эстония, хотя она не торгует электроэнергией с Россией - эстонская сторона считает, что Литва своими правилами ограничивает возможности торговли с Россией.

Литва прекратила коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси с ноября прошлого года, когда Белорусская АЭС начала производить электроэнергию. Однако физически электричество белорусского происхождения продолжало поступать в Литву, хотя в последнее время, когда эту электроэнергию не закупает Украина, а БелАЭС не работает с 12 июля, потока нет. Из Беларуси поступает только электроэнергия из кольца БРЭЛЛ.