Litgrid: снижающееся производство ветровой электроэнергии заменил импорт из Латвии и Швеции

С 6 по 12 ноября средняя недельная оптовая цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, выросла на 73 проц.– с 58 евро/МВтч до 101 евро/МВтч. В Латвии и Эстонии средняя оптовая цена на электроэнергию изменилась так же, как и в Литве.

"На минувшей неделе наблюдался рост потребления электроэнергии и цен, позапрошлая неделя выделилась двумя праздничными днями и снижением потребления. Тогда цены на электроэнергию были очень низкими из-за низкого спроса и большого производства ветровой электроэнергии. На прошлой неделе ветровая генерация в Литве сократилась на целых 41 проц. – с 73 ГВтч до 43 ГВтч, а потребление увеличилось почти на 20 ГВтч. Интересно то, что даже с формированием дополнительного спроса на электроэнергию производство на тепловых электростанциях в Литве практически не выросло.