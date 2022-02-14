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В связи с ростом выработки электроэнергии и спадом потребления в Литве на этой неделе электроэнергия подешевела на 30% до 100,6 евро за мегаватт-час.
Elektra
Elektra
© Shutterstock

На минувшей неделе во всех странах Балтии цена на электроэнергию была одинаковой, сообщила компания Litgrid.

По словам главы Отдела стратегии и исследований Litgrid Рамунаса Бикульчюса, снижение цен на электроэнергию в регионе Балтийского моря обусловлено ростом объемов выработки электроэнергии на ветроэлектростанциях региона Балтийского моря, а также снижением потребления электроэнергии в Литве из-за плюсовой температуры воздуха.

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"Заметно возросшая выработка энергии ветра в Скандинавии обусловила, что около половины импортированной в Литву электроэнергии попадало в страну из Швеции, где средняя цена за неделю достигала всего 55 евро за мегаватт-час. После снижения цен в Скандинавии, на прошлой неделе использование межсоединения NordBalt достигало 99% в сторону Литвы. Снижению цен способствовала и не свойственная февралю погода - большую часть недели температура в Литве была плюсовой и потребление в стране сократилось на 5%", - сказал для пресс-релиза Бикульчюс.

Ветроэлектростанции выработали за неделю 50% всей произведенной в Литве электроэнергии.

66% всей потребности страны в электричестве было импортировано. Потребление электроэнергии сократилось на 5% до 268 гигаватт-часов. Ее выработка выросла на 8%.

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