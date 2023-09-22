Litgrid: ремонт соединения между Швецией и Литвой завершен, но оно еще не включено

"Ремонтные работы на соединении NordBalt завершены. Сначала было найдено место повреждения, которое находится на сухопутной стороне Швеции, а затем был заменен неисправный участок кабеля. В настоящее время проводится 24-часовое испытание на насыщение кабеля. Более точная причина неисправности станет ясна после дополнительных испытаний поврежденной части кабеля в лаборатории производителя", - в пятницу Elta сообщила компания.

По словам оператора, соединение после ремонта должно быть подключено в ночь с субботы на воскресенье.

NordBalt из-за неисправности был отключен 2 сентября.

По данным Litgrid, после потери возможности импортировать дешевую электроэнергию из Швеции, большой объем необходимой электроэнергии обеспечивали местные производители возобновляемых источников энергии и тепловые электростанции Литвы, при этом цены на рынке электроэнергии выросли относительно незначительно.