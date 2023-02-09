"В процессе модернизации нашей инфраструктуры, в запасе у нас остается различное электросетевое оборудование. Мы собрали его со всей Литвы и передадим украинскому оператору электросетей "Укрэнерго". Оборудование очень пригодится украинцам при восстановлении разрушенной энергетической инфраструктуры. По мере возможности мы вносим свой вклад в поддержание ярких и теплых дней в Украине", — говорит генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

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В пакет помощи входит оборудование ЛЭП напряжением 330 и 110 кВ – разъединители, ограничители сверхнапряжения, трансформаторы тока и напряжения, изоляторы и трансформаторное масло. Также будет отправлен очередной автотрансформатор 330/110/10 кВ, который является основным и самым дорогим подстанционным устройством электросети.

В конце января оператор Litgrid отправил в Украину автотрансформатор 330/110/10 кВ стоимостью не менее 2 млн евро, который поможет обеспечить электроснабжение, так как Россия целенаправленно разрушает энергетическую инфраструктуру Украины.

Сбор и передача помощи украинским энергетическим компаниям проводится при поддержке посольства Литовской Республики в Украине, Министерств энергетики и транспорта. Доставкой помощи в Украину занимается общественная организация Blue / Yellow.