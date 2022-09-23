Litgrid: отменяется испытание работы электросистемы Калининграда в изолированном режиме

Ранее сообщалось, что испытания должны были пройти 24 сентября и продлиться 14 часов.

Проверка изолированной работы системы ЛЭП в Калининграде, запланированная ранее на конец июня этого года, также была отменена.

Пока в Калининграде проведено три испытания изолированной работы: первое состоялось в 2019 году и длилось 72 часа, в 2020 и 2021 годах — по 8 часов.