2024.05.13 16:29

Litgrid: отключилось электросоединение NordBalt со Швецией из-за поломки

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„Litgrid“ 1 MW baterija
„Litgrid“ 1 MW baterija
ФОТО: Įmonės nuotr.
В понедельник в полдень из-за неисправности было отключено электросоединение NordBalt между Литвой и Швецией.

По данным оператора литовской системы передачи электроэнергии Litgrid, высоковольтное подключение постоянного тока было отключено из-за неисправности преобразовательной подстанции на шведской стороне.

После отключения были активизированы резервы NordBalt, и передача электроэнергии потребителям в Литве не была нарушена.

После устранения неисправности в 14.03 час. соединение снова было подключено и стало доступным для торговли электроэнергией.

За первые четыре месяца 2024 года общая доступность подключения NordBalt для рынка составила более 99 процентов. В 2023 году по этому соединению из Швеции в Литву было импортировано 4967 ТВтч электроэнергии.

Линия электропередачи мощностью 700 МВт со Швецией работает с 2016 года.

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