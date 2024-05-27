Litgrid: на прошлой неделе электростанции обеспечили 79% объема потребления электроэнергии в Литве

Всего на прошлой неделе в Литве было произведено 165 ГВтч электроэнергии, что на 36 проц. больше, чем неделю назад, когда местное производство составило 121 ГВтч.

"Благодаря благоприятным погодным условиям для электростанций источников возобновляемой энергетики, местная генерация в Литве обеспечила почти 80 проц. недельного потребления электроэнергии", — говорит руководитель отдела по развитию рынка Litgrid Айсте Красаускене. Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе выросло на 5 проц. – с 199 ГВтч до 210 ГВтч.

Сообщается, что по состоянию на 20-26 мая, средненедельная оптовая цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, выросла на 3 проц. до 73 евро/МВтч. В Латвии и Эстонии средняя оптовая цена на электроэнергию была такой же, как и в Литве.

Большую часть электроэнергии произвели ветряные электростанции. Их производство выросло более чем втрое с 20 ГВтч до 63 ГВтч. Производство солнечной электроэнергии выросло на 7 проц. – с 53 ГВтч до 57 ГВтч. Выработка гидроэлектроэнергии сократилась на 11 проц. с 21 ГВтч до 19 ГВтч.

Теплоэлектростанции, подключенные к сети электропередачи, также немного сократили выработку – с 20 ГВтч до 17 ГВтч. Остальные электростанции произвели 9 ГВтч.

На прошлой неделе ветряные электростанции произвели 38 проц. общего объема производства электроэнергии в Литве. Солнечные электростанции – 34 проц., гидроэлектростанции – 11 проц., тепловые электростанции – 10 проц., и другие электростанции – 6 проц.