Litgrid: на минувшей неделе электроэнергия в Литве подешевела на 25%

По сообщению Litgrid, на прошлой неделе потепление обусловило сокращение потребления электроэнергии, а ее производство на ветряных установках в Литве хоть и сократилось, но составило более трети производимой электроэнергии.
Потребление электроэнергии в Литве на прошлой сократилось до 216 гигаватт-часов. Производство электроэнергии в Литве сократилось на 17%, а местные электростанции обеспечивали 32% потребления электроэнергии в стране.
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