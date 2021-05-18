Litgrid: на минувшей неделе электроэнергия в Литве подешевела на 25%

По сообщению Litgrid, на прошлой неделе потепление обусловило сокращение потребления электроэнергии, а ее производство на ветряных установках в Литве хоть и сократилось, но составило более трети производимой электроэнергии.

Потребление электроэнергии в Литве на прошлой сократилось до 216 гигаватт-часов. Производство электроэнергии в Литве сократилось на 17%, а местные электростанции обеспечивали 32% потребления электроэнергии в стране.