Litgrid: на минувшей неделе электроэнергия подешевела на 21%

"В прошлый четверг ветряные электростанции вышли на рекордную почасовую выработку, но уже в субботу этот рекорд был побит – в 20.00 час. зафиксирована выработка даже 1053 МВт. В субботу было очень ветрено, поэтому среднесуточная ветровая генерация составила более 1 ГВт. Ветреная погода на прошлой неделе привела к тому, что целых 67% общего потребления в Литве покрывалось за счет местного производства. В результате этого цены на электроэнергию в Литве снизились, несмотря на то что возможности импорта из Финляндии сильно ограничены. 26 января произошла поломка на эстонско-финском соединении EstLink 2 и ремонт может длиться до 1 марта", — говорит руководитель отдела по развитию рынка компании Litgrid Айсте Красаускене.