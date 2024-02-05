Litgrid: на минувшей неделе электроэнергия подешевела на 21%

"В прошлый четверг ветряные электростанции вышли на рекордную почасовую выработку, но уже в субботу этот рекорд был побит – в 20.00 час. зафиксирована выработка даже 1053 МВт. В субботу было очень ветрено, поэтому среднесуточная ветровая генерация составила более 1 ГВт. Ветреная погода на прошлой неделе привела к тому, что целых 67% общего потребления в Литве покрывалось за счет местного производства. В результате этого цены на электроэнергию в Литве снизились, несмотря на то что возможности импорта из Финляндии сильно ограничены. 26 января произошла поломка на эстонско-финском соединении EstLink 2 и ремонт может длиться до 1 марта", — говорит руководитель отдела по развитию рынка компании Litgrid Айсте Красаускене.
Сообщается, что на прошлой неделе потребление электроэнергии в Литве сократилось на 6% с 278 ГВтч до 261 ГВтч. В Литве местные электростанции обеспечили 67% потребления электроэнергии в стране.
Всего на прошлой неделе в Литве было произведено 176 ГВтч электроэнергии – на 19% больше, чем на предыдущей неделе, когда внутреннее производство достигло 147 ГВтч.
В Литве на прошлой неделе больше всего электроэнергии произвели ветряные электростанции. Их производство выросло на 26% с 95 ГВтч до 119 ГВтч. Тепловые электростанции выработали на 17% меньше электроэнергии, чем за неделю до этого, их производство сократилось с 24 ГВтч до 20 ГВтч.
Производство гидроэлектростанций увеличилось на 12% – с 14 ГВтч до 16 ГВтч. За неделю ветряные электростанции выработали 68 проц. электроэнергии, тепловые электростанции – 11%, гидроэлектростанции – 9%, остальные электростанции – 12% вырабатываемой в Литве электроэнергии.