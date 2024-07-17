2024.07.17 12:26

Litgrid модернизирует оборудование: реконструкция 4 подстанций обойдется в 10 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Litgrid
Litgrid
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

Оператор литовской системы передачи электроэнергии Litgrid модернизирует электрические сети, реконструируя трансформаторные подстанции в Вайдотай, Швянтойи, Лейпалингис и Усенай. Изношенное и загрязняющее окружающую среду оборудование будет заменено на более экологичное. Планируется, что реконструкция обойдется в 10 млн евро без НДС.

„Для достижения энергетической независимости мы должны обеспечить надежную работу электроэнергетической системы путем обновления существующих сетевых объектов – мы модернизируем наши трансформаторные подстанции современным, более эффективным и экологичным оборудованием“, – цитируется в сообщении глава Департамента стратегической инфраструктуры Litgrid Каролис Сабаляускас.

В июне этого года оператор Litgrid подписал договор с компанией по развитию и обслуживанию энергетической инфраструктуры Tetas о реконструкции подстанции в Вайдотай. Согласно контракту, будет обновлено введенное в эксплуатацию 34 года назад оборудование и установлена ​​солнечная электростанция. Ожидается, что это обеспечит надежность электроснабжения и снизит эксплуатационные расходы оборудования в будущем. Реконструкционные работы планируется завершить в 2027 году, сообщает Litgrid.

Litgrid планирует подписать с компанией Elektromontuotojas договор о реконструкции трансформаторной подстанции в Швянтойи. Ожидается, что проектные и строительные работы должны быть завершены к концу 2026 года.

ЗАО Tetas займется реконструкцией оборудования в Лейпалингисе. Планируется, что подстанцию ​​должны ввести в эксплуатацию в 2028 году.

Как указывает Litgrid, работы по обновлению подстанции в Усенай возьмет на себя ЗАО Vytrita. Ожидается, что компания завершит работы к концу 2026 года.

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