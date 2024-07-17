Litgrid модернизирует оборудование: реконструкция 4 подстанций обойдется в 10 млн евро

„Для достижения энергетической независимости мы должны обеспечить надежную работу электроэнергетической системы путем обновления существующих сетевых объектов – мы модернизируем наши трансформаторные подстанции современным, более эффективным и экологичным оборудованием“, – цитируется в сообщении глава Департамента стратегической инфраструктуры Litgrid Каролис Сабаляускас.
В июне этого года оператор Litgrid подписал договор с компанией по развитию и обслуживанию энергетической инфраструктуры Tetas о реконструкции подстанции в Вайдотай. Согласно контракту, будет обновлено введенное в эксплуатацию 34 года назад оборудование и установлена солнечная электростанция. Ожидается, что это обеспечит надежность электроснабжения и снизит эксплуатационные расходы оборудования в будущем. Реконструкционные работы планируется завершить в 2027 году, сообщает Litgrid.
Litgrid планирует подписать с компанией Elektromontuotojas договор о реконструкции трансформаторной подстанции в Швянтойи. Ожидается, что проектные и строительные работы должны быть завершены к концу 2026 года.
ЗАО Tetas займется реконструкцией оборудования в Лейпалингисе. Планируется, что подстанцию должны ввести в эксплуатацию в 2028 году.
Как указывает Litgrid, работы по обновлению подстанции в Усенай возьмет на себя ЗАО Vytrita. Ожидается, что компания завершит работы к концу 2026 года.