Litgrid: испытания энергосистемы Калининграда не повлияют на стабильность сети Литвы

По данным российского оператора, испытания продлятся 14 часов, в течение которых Litgrid будет координировать свою деятельность с операторами соседних стран, говорится в сообщении компании.
На сегодняшний день Калининград провел три испытания изолированной работы: в 2019 году они длились 72 часа, в 2020 и 2021 годах — по 8 часов. Четвертая проверка, запланированная на конец июня, была отменена.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
План правительства Литвы – повышение цен на газ и электроэнергию дважды по 40%
По предварительным оценкам правительства, в 2023 году...
Работа за еду, трупы в мешках и конфеты от россиян. Что происходило в Харьковской области во время оккупации
В начале сентября Вооруженные силы Украины неожиданно...
Живущий в Литве русский о действующем решении: вы не представляете, что сейчас творится в социальных сетях
19 сентября в Литве вступил в силу запрет на въезд...
Эфир Delfi: интервью с бывшим разведчиком-нелегалом — прошлое Путина и методы КГБ
Сразу после выпуска новостей интервью с Сергеем...
Жители получили новые счета за электричество, не у всех хватило текущих доходов
Жители Литвы с беспокойством ждут начала...