Litgrid и Amber Grid выделили Украине оборудование для восстановление энергетической инфраструктуры

Получив просьбу Украины о помощи, литовский оператор системы электропередачи Litgrid предоставил оборудование на сумму 74 800 евро: первичные устройства 110-330 кВт, трансформаторы тока и комбинированные трансформаторы, изоляторы, разъединители, автотрансформаторы 330/110 кВт.

Оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid коллегам из Украины отправляет поддержку на сумму 18 тыс. евро. Оборудование поможет оператору газотранспортной системы Украины восстановить поврежденные газопроводы.

Поддержка украинским компаниям энергетической инфраструктуры собирается и транспортируется в сотрудничестве с посольством Литовской Республики в Украине, Министерством энергетики и Министерством коммуникаций и транспорта. Часть этого оборудования сегодня уже прибыла в Украину, оно позволит украинцам восстановить электроснабжение городов.

"Поскольку Россия целенаправленно разрушает энергетическую инфраструктуру Украины, мы получили просьбу о помощи от наших коллег из оператора системы передачи электроэнергии в Украине "Укрэнерго". Мы сразу оценили, какие резервы оборудования у нас есть и что мы можем передать коллегам. Часть оборудования уже находится в Украине и позволит провести реконструкцию украинских высоковольтных распределительных щитов (...)", - сказал генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

Как подчеркивает генеральный директор Amber Grid Нямунас Бикнюс, помощь подбиралась с учетом самых необходимых средств, указанных украинцами.

"С начала войны мы знаем, с какими трудностями столкнулись люди оператора газотранспортной системы Украины, которым, несмотря на опасность, приходится ремонтировать прорванные артиллерией газопроводы. Утечки газа в условиях войны несут двойную угрозу – перебоев с подачей газа и взрыва газопровода. Поэтому быстрый ремонт трубопроводов крайне важен. Учитывая потребности украинцев, мы отправляем нашим воюющим коллегам восемь комплектов для ремонта трубопроводов STOPKIT. Такой материал лучше всего подходит для быстрого "латания" поврежденных газопроводов", - сказал генеральный директор Amber Grid Н. Бикнюс.

Восстанавливать поврежденную энергетическую инфраструктуру Украины помогает не только Литва, но и другие страны Европейского союза и международные партнеры.