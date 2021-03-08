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Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 15%, сообщает оператор передающей системы Litgrid.
Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на 15%
© DELFI / Andrius Ufartas

1-7 марта в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 48,4 евро за мегаватт-час, в Эстонии и Латвии цена снизлась на 11% до 46,7 евро за мегаватт-час.

Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе снизилось на 4% до 250 гигаватт-часов. Производство электроэнергии в Литве осталось стабильным и достигало 78 гигаватт-часов.

Местные электростанции обеспечивали 31% объемов потребления в Литве.

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