Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на 15%

1-7 марта в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 48,4 евро за мегаватт-час, в Эстонии и Латвии цена снизлась на 11% до 46,7 евро за мегаватт-час.
Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе снизилось на 4% до 250 гигаватт-часов. Производство электроэнергии в Литве осталось стабильным и достигало 78 гигаватт-часов.
Местные электростанции обеспечивали 31% объемов потребления в Литве.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
С середины марта предлагают ограничивать передвижение в самоуправлениях с плохой эпидемиологической ситуацией (2)
Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям...
Представители малого бизнеса Литвы: около 40% не работающих сейчас торговцев обанкротятся (5)
С понедельника рыночные торговцы в Литве могут...
Успасских о женщинах-лидерах: мне жаль Грибаускайте
Европарламентарий Виктор Успасских заявил, что...
Эксперт: если люди не соблюдают ограничение мобильности, от него стоит отказаться (11)
В Литве несколько недель количество новых случаев...
Исследование показало, сколько жителей Литвы намерены делать прививку от коронавируса (33)
Больше половины жителей Литвы в группе 16–64 лет...