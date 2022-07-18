Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на 12%

Директор Департамента стратегии компании Litgrid Лютаурас Варанавичюс заявил, что производство электроэнергии из возобновляемых ресурсов отчасти компенсировало высокие цены на природный газ, которые выросли из-за снижения поставок российского газа в Европу.

"Выработка ветряных электростанций в странах Балтии росла в полтора раза, выработка гидроэлектростанций росла на четверть, а солнечная энергетика сохранила объемы по сравнению с прошлой неделей. Потребление электроэнергии в Литве и других странах Балтии несколько сократилось. Хотя эти тенденции позволяют надеяться на снижение цен, положение с газом не позволило цене снижаться", - добавил он.

Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе снизилось на 1% и составило гигаватт-час, производство росло на 40% и составило 76 гигаватт-час.

Импортировано было 65% от потребности страны, 31% - из Скандинавии через смычку NordBalt, 21% – из Латвии, а 18% - из Польши.