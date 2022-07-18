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Средняя цена на электроэнергию в зоне торговли Литвы на бирже Nord Pool Spot, на фоне роста в полтора раза выработки ветряных электростанций, роста на четверть выработки гидроэлектростанций, на прошлой неделе составила 304,2 евро за мегаватт-час - на 12% выше, чем на предыдущей неделе.
Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на 12%
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Директор Департамента стратегии компании Litgrid Лютаурас Варанавичюс заявил, что производство электроэнергии из возобновляемых ресурсов отчасти компенсировало высокие цены на природный газ, которые выросли из-за снижения поставок российского газа в Европу.

"Выработка ветряных электростанций в странах Балтии росла в полтора раза, выработка гидроэлектростанций росла на четверть, а солнечная энергетика сохранила объемы по сравнению с прошлой неделей. Потребление электроэнергии в Литве и других странах Балтии несколько сократилось. Хотя эти тенденции позволяют надеяться на снижение цен, положение с газом не позволило цене снижаться", - добавил он.

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Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе снизилось на 1% и составило гигаватт-час, производство росло на 40% и составило 76 гигаватт-час.

Импортировано было 65% от потребности страны, 31% - из Скандинавии через смычку NordBalt, 21% – из Латвии, а 18% - из Польши.

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