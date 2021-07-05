Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подорожала еще на 6%

С 27 июня по 4 июля в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 90,6 евро за мегаватт-час. В Латвии цена выросла на 6% до 90,6 евро, а в Эстонии она повысилась на 16% до 88 евро за мегаватт-час.
Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе возросло до 221 гигаватт-часов. Местные электростанции обеспечили 36% всей потребленной электроэнергии, в целом в Литве было произведено 80 гигаватт-часов электроэнергии – на 14% меньше, чем неделю назад.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство планирует более быстрое повышение пенсий: ежегодно на несколько десятков евро (16)
Правительство Литвы 5 июля высказалось за ускоренное...
Мэр Вильнюса: мало предоставить мигрантам место жительства (41)
После того как МВД Литвы попросило муниципалитеты...
Скорость сокращения числа новых случаев ковида замедлилась: в этом году плохие новости придут быстрее (8)
Скорость сокращения числа новых случаев коронавируса (...
Глава МВД: новый палаточный городок для мигрантов в Литве появится на этой неделе прошения о предоставлении убежища намечается рассматривать до 10 дней (9)
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит,...
В Укмерге из-за семейства лебедей образовался затор: водители обрадовались (5)
Как сообщают читатели Delfi, сегодня в Укмерге, на улице...