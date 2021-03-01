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В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей снизилась на 33% и сейчас является самой низкой в этом году, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid.
Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подешевела на треть
© Shutterstock


22-28 февраля в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 42,1 евро за мегаватт-час. Такое же снижение цен было в Эстонии и Латвии, где цена за неделю составила 2 евро за мегаватт-час.

Как сообщает оператор, высокие цены с начала года снизились благодаря увеличению местной выработки энергии ветра и сокращению потребления электроэнергии в Литве в связи с потеплением.

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