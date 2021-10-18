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На минувшей неделе, по сравнению с предыдущей, средняя оптовая цена на электроэнергию в литовской зоне торгов биржи Nord Pool снизилась на 20%, сообщила компания Litgrid.
Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 20%
© DELFI / Andrius Ufartas

11-17 октября средняя оптовая цена на электроэнергию в литовской зоне торгов биржи Nord Pool составила 113,2 евро за мегаваттчас, аналогичная цена зафиксирована в Латвии и Эстонии.

Компания сообщила, что с ростом генерации ветра в Скандинавии на смену тепловому производству в Литве пришел импорт из Швеции через перемычку NordBalt.

Потребление электроэнергии на прошлой неделе в Литве выросло на 3% до 239 гигаватчас. Местные электростанции обеспечили 35% энергопотребления.

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