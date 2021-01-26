Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 13%

В период 8-24 января средняя цена на электроэнергию в торговой зоне Литвы на бирже Nord Pool достигала 52,2 евор за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии цена также снизилась на 13% в каждой из стран и составляла 52,2 евро за мегаватт-час.
"По сравнению с предыдущей неделей, когда цена на рынке Литвы превышала 60 евро за мегаватт-час, на прошлой неделе электроэнергия подешевела и в Литве, и в регионе. Главная причина снижения цен - увеличение объемов выработки ветром", - прокомментировал для пресс-релиза директор Департамента стратегии Litgrid Лютаурас Варанавичюс.
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