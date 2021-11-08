Litgrid: электроэнергия в Литве в октябре подешевела на 12%

В октябре, в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 109 евро за мегаватт-час, в Латвии она стоила 106,5 евро, а в Эстонии –105,7 евро за мегаватт-час. В биржевой системе цена снизилась на треть до 57 евро за мегватт-час.
"В октябре производство на ветряных установках было необычайно велико – по сравнению с тем же периодом 2019 или 2020 годов, производство за счет ветра выросло почти на треть. Между тем, в Скандинавских странах производство за счет ветра выросло еще больше, по этой причине рос и импорт электроэнергии из Швеции через перемычку NordBalt", – отметил в пресс-релизе директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.
Наибольшее влияние на нынешний рост цен продолжает оказывать сильно дорожающий во всей Европе природный газ. В октябре на торговых площадках в Балтийских странах стоимость газа выросла до 66,87 евро за мегаватт-час.
Потребление электроэнергии в странах Балтии в октябре выросло на 7% и составляло 1051 гигаватт-час. Производство электроэнергии сократилось на 6% до 402 гигаватт-часов. Местные электростанции обеспечили 35% потребления электроэнергии в стране.
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