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Из-за ограничений Россией поставок газа Европе по газопроводу Nord Stream 1 через Балтийское море и снижения выработки энергии на ветроэлектростанциях в Литве средняя цена на электроэнергию за неделю выросла на 29% и составила 250,6 евро за мегаватт-час, сообщила компания Litgrid.
Litgrid: электроэнергия в Литве подорожала на 29%. Причина - российские ограничения
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По словам директора Стратегического департамента Litgrid Лютаураса Варанавичюса, рост цен преимущественно обусловлен ростом цен на газ из-за решения России ограничить его поставки.

"Объемы поставок газа в Европу вызывают большую напряженность на газовых рынках, что также отражается на ценах на электроэнергию", - сказал Варанавичюс для пресс-релиза.

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70% потребности страны в электроэнергии были импортированы. По сравнению с предыдущей неделей общий объем импорта сократился на 2% до 189 гигаватт-часов (ГВтч). 54% электроэнергии поступает в страну из Скандинавии через соединение NordBalt, 40% было импортировано через границу с Латвией и 6% - из Польши через соединение LitPol Link.

Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе снизилось на 2% и составило 202 ГВтч. Ее производство выросло на 7%,

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