9-15 августа в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 88 евро за мегаватт-час. В Латвии электроэнергия подорожала тоже примерно на 11% до 87,1 евро, а в Эстонии цена на нее повысилась на 9% до 86,1 евро за мегаватт-час.

Как утверждает оператор, в Литве сокращение импорта и выработки электроэнергии при помощи ветра были компенсированы увеличением объемов выработки на тепловых и других электростанциях.

Потребление электроэнергии в Литве в летнее время остается стабильным и на прошлой неделе достигало 222 гигаватт-часов. Местные электростанции обеспечили 30% всего потребления Литвы.