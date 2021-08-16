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Средняя оптовая рыночная цена на электроэнергию в Литве на минувшей неделе по сравнению с предыдущей повысилась на 11%, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid.
Elektra
Elektra
© Shutterstock

9-15 августа в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 88 евро за мегаватт-час. В Латвии электроэнергия подорожала тоже примерно на 11% до 87,1 евро, а в Эстонии цена на нее повысилась на 9% до 86,1 евро за мегаватт-час.

Как утверждает оператор, в Литве сокращение импорта и выработки электроэнергии при помощи ветра были компенсированы увеличением объемов выработки на тепловых и других электростанциях.

Потребление электроэнергии в Литве в летнее время остается стабильным и на прошлой неделе достигало 222 гигаватт-часов. Местные электростанции обеспечили 30% всего потребления Литвы.

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