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Оптовая цена электроэнергии в Литве в сентябре по сравнению с августом снизилась на 25 процентов до 360 евро за мегаватт-час.
Elektra
Elektra
© Shutterstock

Такое снижение вызвано самым низким за четыре года потреблением электроэнергии в сентябре, возросшим производством электричества из возобновляемых источников, удешевлением природного газа и увеличением импорта электроэнергии из стран Северной Европы, сообщил оператор электропередающей системы Litgrid.

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Директор Департамента стратегии компании Litgrid Лютаурас Варанавичюс заявил, что снижение цены обусловлено самым низким за четыре года потреблением электроэнергии, которое упало на 8% по сравнению с августом.

Потребление электроэнергии в Литве в сентябре составило 870 ГВч. Производство снизилось на 21%, а местные электростанции обеспечили 29% всех потребностей страны, всего в Литве произведено в сентябре 263 ГВч электроэнергии.

Общий поток импорта составил 71%, хотя снизился на 3%.

Экспорт в сентябре остался на уровне августа - около 140 ГВч.

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