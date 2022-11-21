Litgrid: цена на электроэнергию в Литве за неделю выросла на треть

С 14 по 20 ноября средняя цена в Латвии была такая же, как и в Литве, а в Эстонии она составила 238,5 евро, сообщил в понедельник литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.
По словам директора департамента стратегии Litgrid Лютаурса Варанавичюса, цены на электроэнергию особо значительно выросли по причине роста спроса в конце прошлой недели.
"На прошлой неделе потребление электроэнергии в Литве стремительно росло, особенно в конце недели, когда температура воздуха стала отрицательной. Отчасти из-за повышенного спроса на отопление во второй половине недели потребление электроэнергии выросло примерно на 10% по сравнению с предыдущей неделей, когда температура воздуха все еще была около 7 градусов по Цельсию", - отметил в пресс-релизе Варанавичюс.
"Хотя мы продолжаем экономить электроэнергию и используем меньше, чем в прошлом году, растущий спрос увеличивает цены. С ростом потребления, после длительного периода заправки, стал использоваться природный газ из хранилищ в Европе, заполнение которых на данный момент составляет еще более 95%", - добавил представитель Litgrid.
Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе увеличилось на 5% до 229 гигаватт-часов (ГВтч). Местные электростанции обеспечили 26% потребления.
Всего в стране произведено 60 ГВтч электроэнергии - на 25% меньше, чем на предыдущей неделе: выработка ветряных электростанций снизилась с 41 до 19 ГВтч, гидроэлектростанций - с 17 до 14 ГВтч, а выработка тепловых электростанций увеличилась с 21 до 23 ГВтч.
Тепловые электростанции произвели 38% электроэнергии, вырабатываемой в Литве, ветряные установки- 31%, ГЭС - 23%, солнечные электростанции - 2 процента и другие электростанции - 6%.
76% процентов потребности страны в электроэнергии покрывалось за счет импорта. За неделю общий импорт вырос на треть до 203 ГВтч: 58% электроэнергии поступало из Скандинавии через перемычку NordBalt, 22% – через границу с Латвией и 20% - из Польши.
Общий поток электроэнергии из Литвы удвоился до 16 ГВтч. 66% экспортирумемой Литвой электроэнергии были направлены в Польшу через LitPol Link, а остальные 34% - в Латвию.
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