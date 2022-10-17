Litgrid: цена на электроэнергию в Литве за неделю снизилась на 3%

При этом цена на электроэнергию в Латвии 10-16 октября достигала 202 евро, а в Эстонии - 179 евро, сообщает Litgrid.

По словам директора департамента стратегии компании Лютаураса Варанавичюса, снижение стоимости электроэнергии по всей Европе произошло в основном из-за падения цен на газ.

"Если в начале октября газ на газовых площадках GetBaltic стоил почти 200 евро за мегаватт-час, то за последнюю неделю его цена упала примерно до 130 евро", - отмечает в сообщении Варанавичюс.

70% потребности страны в электроэнергии удовлетворялась за счет импорта – за неделю импорт увеличился на 4% до 194 ГВтч: 55% импортировано из Скандинавии, 43 % - из Латвии, 3% - из Польши. Потребление электроэнергии уменьшилось на 1% до 208 ГВтч., при этом производство сократилось примерно на 18%.