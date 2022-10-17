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После снижения цены на природный газ средняя цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе достигла 203 евро за мегаватт-час (МВтч) – на 3% меньше, чем неделю назад.
Litgrid: цена на электроэнергию в Литве за неделю снизилась на 3%
© DELFI / Andrius Ufartas

При этом цена на электроэнергию в Латвии 10-16 октября достигала 202 евро, а в Эстонии - 179 евро, сообщает Litgrid.

По словам директора департамента стратегии компании Лютаураса Варанавичюса, снижение стоимости электроэнергии по всей Европе произошло в основном из-за падения цен на газ.

"Если в начале октября газ на газовых площадках GetBaltic стоил почти 200 евро за мегаватт-час, то за последнюю неделю его цена упала примерно до 130 евро", - отмечает в сообщении Варанавичюс.

70% потребности страны в электроэнергии удовлетворялась за счет импорта – за неделю импорт увеличился на 4% до 194 ГВтч: 55% импортировано из Скандинавии, 43 % - из Латвии, 3% - из Польши. Потребление электроэнергии уменьшилось на 1% до 208 ГВтч., при этом производство сократилось примерно на 18%.

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