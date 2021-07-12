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Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на минувшей неделе по сравнению с предыдущей не изменилась, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid. До этого электроэнергия дорожала семь недель подряд.
Litgrid: цена на электроэнергию в Литве за неделю не изменилась
© Shutterstock

С 5 по 11 июля в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 90,2 евро за мегаватт-час (на прошлой неделе она поднималась до 90,6 евро). В Латвии цена также стабилизировалась и была такой же, как и в Литве. В Эстонии она снизилась на 5% до 83,9 евро за мегаватт-час.

Оператор отмечает, что выросшие потоки импорта из Скандинавии и рост производства за счет возобновляемых источников энергии в Литве сохраняли среднюю цену на прежнем уровне.

Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе не изменилось и составило 221 гигаватт-часов. Местные электростанции обеспечили 30% всей потребленной электроэнергии, в целом в Литве было произведено 66 гигаватт-часов электроэнергии – на 17% меньше, чем неделю назад.

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