Это произошло благодаря снижению цены на газ из-за заполненных газохранилищ в Европе, большей экономии для жителей и бизнеса, увеличения ветрогенерации и заполнения резервуаров гидроэлектростанций в Скандинавии, сообщил оператор сети передачи электроэнергии Litgrid.

"В течение октября мы наблюдали за медленным снижением цен на электроэнергию в Литве. Те же тенденции преобладали по всей Европе, и основной причиной этого стало удешевление природного газа", — сказал для пресс-релиза директор департамента стратегии Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

По его словам, с приближением зимы цены на природный газ будут расти, но не будут очень высокими.

Он также сказал, что потребление электроэнергии в Литве постепенно начинает расти - среднечасовое потребление в октябре, по предварительным данным, было на 2% выше, чем в сентябре, но остается примерно на 10% ниже, чем в среднем за октябрь за последние пять лет.

"Это изменение показывает, что потребители значительно экономят электроэнергию, но по мере того, как световой день становится короче, а погода становится холоднее, потребление, естественно, немного увеличивается. Потребление растет медленнее, потому что октябрь в Литве был на 2,5 градуса теплее, чем обычно", - сказал Варанавичюс.

Потребление электроэнергии в Литве в прошлом месяце достигло 920 ГВтч. Производство увеличилось на 19%, а местные электростанции обеспечили 38% потребления электроэнергии в стране. Всего в октябре в Литве было выработано 350 ГВтч электроэнергии.