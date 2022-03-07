Litgrid: цена на электроэнергию в Литве в феврале снизилась на 28%

По словам генерального директора Стратегического департамента Litgrid Лютаураса Варанавичюса, снижение цен обусловлено теплым февралем, снижением на 4% за месяц потребления электроэнергии, большими объемами выработки электроэнергии на солнечных и ветряных установках.

"На снижение цен в странах Балтии также повлияло снижение на четверть цены в Швеции и Финляндии, где выработка на ветроустановках тоже оставалась большой", - сказал Варанавичюс.

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Средняя рыночная цена на электроэнергию в Литве в феврале по сравнению с январем снизилась на 28% до 104,7 евро за мегаватт-час. В Латвии цена была такой же, в Эстонии – 104,6 евро. Цена на бирже Nord Pool за месяц снизилась на 3% до 90,2 евро.

Потребление электроэнергии в Литве снизилось в среднем на 4% до 1057 гигаватт-часов. Местные электростанции обеспечили 34% всего потребления электроэнергии в стране.

В Литве в феврале производство электроэнергии сократилось на 6% - до 401 гигаватт-часа, поток импорта составил 66% потребления страны, он за месяц сократился на 13%, а экспорт сократился на 2%, большая часть была направлена в Польшу (98%), остальная часть попала в Швецию (2%) и Латвию (1%).